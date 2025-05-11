Nagihan’ı acımasızca katlettiler

Kütahya'da, kardeşinin bir yıldır kayıp olduğunu belirterek polise başvurduğu Nagihan Uyğur'un (19) cinsel istismarına uğradığı dayısı Yaşar T. (41) tarafından, bazı aile üyelerinin yardımıyla öldürüldüğü, cesedinin de evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı.Kütahya'da H.E.T. (22), polise başvurarak kardeşi Nagihan Uyğur'un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu bildirdi. Soruşturma başlatan polis, Nagihan Uyğur'un, annesi Hatice Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'u öldürmek suçundan 2018'de cezaevine girmesinin ardından kardeşiyle evine yerleştiği dayısı Yaşar T. tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki evin girişinde üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazıda da Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu. Genç kızın, dayısı Yaşar T.'nin cinsel istimarına uğradığı ve ailenin de bu durumu bildiği belirlendi.Biri resmi nikahlı 2 eşi bulunan Yaşar T. önderliğinde toplanan aile meclisinin Nagihan için 'infaz' kararı aldığı ve dayısı Yaşar T.'nin bazı aile üyelerinin yardımıyla genç kızı iple boğarak öldürdüğü belirlendi. Nagihan'ın cesedini evinin önündeki kuyuya atıp üzerini betonla kapatan Yaşar T.'nin, cinayet sonrasında Mehmeh Uyğur cinayetiyle ilgili tutuklandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yaşar T.'nin eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) tutuklandı.