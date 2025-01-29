Nahl Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Nahl Suresi Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzünde yer almakta ve 128 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de indirilen bu sure, evrendeki düzenin Allah'ın ilahi hikmeti ile kurulduğunu vurgular. 10-11-12. ayetler ise su, bitkiler ve gece ile gündüz gibi nimetlerin insanlar için yaratıldığını ifade eder. Nahl Suresi 10-11-12. ayet okunuşu ile Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı, surenin derinliğini kavramak isteyenler için rehber niteliğindedir.

Nahl Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Nahl Suresi'nin konusu Allah'ın evrendeki delillerini insanlara sunarak onların tefekkür etmelerini sağlamaktır. Bu surede Allah, nimetlerini sıralayarak bunların kıymetinin bilinmesini ister. Mekke döneminde indirilmiş, ancak son üç ayeti Medine'de nazil olmuş olan Nahl Suresi Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzünde yer alır ve toplam 128 ayettir. Surenin 10-11-12. ayetlerinin okunuşu ise şöyledir;

10. Ayet: Hüvellezı enzele mines semai mael leküm minhü şerabüv ve minhü şecerun fıhi tüsiymun

11. Ayet: Yümbitü leküm bihiz zer'a vez zeytune ven nehıyle ven a'nabe ve min küllis semarat inne fı zalike le ayetel li kavmiy yetefekkerun

12. Ayet: Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse vel kaner ven nücumü müsahharatüm bi emrih inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun

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Nahl Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Nahl Suresine ait olan 10- 11 ve 12. ayetler insanlara verilen nimetlerin farkına varılmasını ve bunlar üzerinde düşünülerek Allah'a şükredilmesi gerektiğini öğütler. Bu ayetlerin Türkçe anlamları ve mealleri ise şu şekildedir;

10 Ayet: O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.

11. Ayet: Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.

12. Ayet: O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.