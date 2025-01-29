Nahl Suresi Allah'ın nimetlerini görüp şükretmenin sonuçlarını hatırlatır. Adalet, sözünde durma, yemin, haram gibi dini konulara da ışık tutan sure dinin temel konularına da ışık tutar. Ayrıca sure Hz. Peygamber'e Allah yoluna davetin önemini hatırlatarak sabırlı olmasını istemiştir. İçerdiği bilgiler ve gösterdiği yol açısından Nahl Suresi 19-20-21. Ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ahiret ve dünya hayatı ile ilgili önemli sureler arasında yer alır.

Nahl Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

19. Vallahü ya'lemü ma tüsirrune ve ma tu'linun

20. Vellezıne yed'une min dunillahi la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekun

21. Emvatün ğayru ahya' ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun

Nahl Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı

19. Allah gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir.

20. Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar.

21. Onlar diri olmayan cansız varlıklardır! Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.