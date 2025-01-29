Nahl Suresi vahiy, ölümden sonraki yaşam, Allah'ın huzurunda hesap verme gibi temel dini konulara ışık tutar. Allah'ın mutlak kudretine delil gösteren sure O'nun nimetlerine şükretmenin sonuçlarını hatırlatır. Ayrıca yemin, haram, helal gibi dini konularda da bilgi veren Nahl Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile bilmesi gereken sureler arasındadır.

Nahl Suresi 22- 23- 24. Ayet Okunuşu

22. İlahüküm ilahüv vahıd fellezıne la yü'minune bil ahırati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun

23. La cerame ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun innehu la yühıbbül müstekbirın

24. Ve iza kıyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu esatıyrul evvelın

Nahl Suresi 22- 23- 24. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 22- 23- 24. Ayet Türkçe Anlamı

22. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.

23. Şüphe yok ki Allah, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları hiç sevmez.

24. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman, "Öncekilerin masalları" dediler.