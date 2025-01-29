Kur'an-ı Kerim, insanın yaşamına rehberlik eden kıymetli bir kitaptır. Kur'an'ın sunduğu mesajlar, insanların yaşamında karşılaşabileceği tüm durumlara karşı bir yol haritası çizer. Nahl Suresi, bu bağlamda ilahi mesajların evrenselliğini ve Allah'ın her topluma bir rehber gönderdiğini vurgulayan bir suredir. Nahl Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın yaratıcıya olan bağlılığını hatırlatarak ona olan sorumluluğunu pekiştirir.

Nahl Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

34. Ayet:

35-36. Ayet:

Nahl Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

34. Ayet: Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

35. Ayet: Ve kalellezıne eşraku lev şaellahü ma abedna min dunihı min şey'in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihı min şey' kezalike fealellezıne min kablihim fe hel aler rusüli illel belağul mübın

36. Ayet: Ve le kad beasna fı külli ümmetir rasulen enı'büdüllahe vectenibüt tağut fe minhüm men hedellahü ve minhüm men hakkat aleyhid dalaleh fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül mükezzibın

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Nahl Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

34. Ayet: Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı.

35. Ayet: Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka hiçbir şeye tapmazdık, O'nun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık." Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.

36. Ayet: Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.