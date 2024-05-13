Nahl Suresi 36. Ayet Okunuşu - Nisa Suresi’nin 36. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Nahl Suresi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki sureler arasında 16. Suredir ve Nahl Suresi tam 128 ayetten oluşmaktadır. Nahl Suresi, ismini; 68. ayette geçen "bal arısı" deyiminden almaktadır. Bu kavram Arapça'da ''Nahl'' anlamındadır. Öğreti, ders ve aydınlık adına; Nahl Suresi 36. Ayet okunuşu ve okunuşunun da yanı sıra, Nahl Suresi'nin 36. Ayeti Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali de kesin bir biçimde bilinmelidir.

Nahl Suresi 36. Ayet Okunuşu

Nahl Suresi'nin 36. Ayeti'nin okunuşu şu şekildedir;

"Velekad be'aśnâ fî kulli ummetin rasûlen eni-'budû(A)llâhe vectenibû-ttâġût(e)(s) feminhum men heda(A)llâhu veminhum men hakkat 'aleyhi-ddalâle(tu)(c) fesîrû fî-l-ardi fenzurû keyfe kâne 'âkibetu-lmukeżżibîn(e)"

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Nahl Suresi'nin 36. Ayeti Arapça Yazılışı

Nahl Suresi'nin 36. Ayeti'nin Arapça Yazılışı şu şekildedir;

Nahl Suresi 36. Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Nahl Suresi 36. Ayeti'nin Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

"Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah, onlardan kimini doğru yola iletti; onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün."