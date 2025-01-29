Allah Teâlâ insan için gökleri, yeri, denizleri, hayvanları, bitkileri ve tüm doğayı yaratmıştır. Ayrıca, insanın ihtiyaçlarını karşılayacak rızık ve nimetler de Allah (cc.) tarafından sağlanmıştır. Bu yaratılış, Allah'ın (c.c.) insanlara olan merhametini ve kudretini gösterir. Nahl Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise O'nun insanlar için yarattığı nimetlerden bahsettiği için mutlaka okunmalıdır.

Nahl Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

Nahl Suresi, insanlara Allah'ın ( c.c.) büyüklüğünü ve rahmetini hatırlatarak, imanlarını güçlendirmeyi amaçlar. Arapçasını doğru bir şekilde okumak için Nahl Suresi 4-5-6. ayet okunuşu ise şu şekildedir:

4. Ayet: Halakal insâne min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubin(mubînun).

5. Ayet: Vel en'âme halakahâ, lekum fîhâ dif'un ve menâfiu ve minhâ te'kulûn(te'kulûne).

6. Ayet: Ve lekum fîhâ cemâlun hîne turîhûne ve hîne tesrahûn(tesrehûne).

Bu ayetlerde, yaratılış mucizesinden ve Allah'ın (cc.) insanlar için yarattığı canlılardan bahsedilmektedir.

Nahl Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Kadı Beyzavi Tefsiri'ne göre, kim Nahl Suresi'ni okursa, Allah'ın (cc.) ona dünyada verdiği nimetlerden dolayı hesaba çekilmekten kurtulur. İmam Bakır'ın rivayetine göre ise Nahl Suresi'ni her ay okuyan kişi, dünyada zarar görmez ve yetmiş beladan korunur. Ancak, Arapçadan okumak daha uygun kabul edilir. Nahl Suresi 4-5-6. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde:





Nahl Suresi 4-5-6. ayet Arapça yazılışı yukarıda verildiği gibidir. Diyanet tarafından yapılan meali ve tefsirini okumak ise ayetlerin manasını doğru bir şekilde anlamaya yardımcı olur.

Nahl Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı

Nahl Suresi 4-5-6. ayetin Türkçe meali ve açıklaması incelendiğinde, Hakk Teâlâ'nın insanoğlu için neler yarattığından bahsettiği anlaşılır.

(4) "İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır!"

(5) "Eti yenen büyük ve küçükbaş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz."

(6) "Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır."