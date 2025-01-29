Kur'an-ı Kerim, insanın ahiret hayatını da şekillendiren bir rehberdir. Nahl Suresi'nin ayetleri, bireye sabrın ve tevekkülün önemini hatırlatarak, ona hem dünya hem de ahiret için bir yol haritası sunar. İnsanın, Allah'ın ilahi mesajlarına kulak vererek ve ona güvenerek hareket etmesi hem bu dünyada hem de sonsuz hayatta kurtuluşa ulaşmasının temelidir. Nahl Suresi 45-46-47. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın yaratıcıya yönelmesinin bireysel ve toplumsal anlamda taşıdığı önemi vurgular.
45. Ayet: E fe eminellezıne mekerus seyyiati ey yahsifellahü bihimül erda ev ye'tiyehümül azabü min haysü la yaş'urun
46. Ayet: Ev ye'huzehüm fı tekallübihim fe ma hüm bi mu'cizın
47. Ayet: Ev ye'huzehüm ala tehavvüf fe inne rabbeküm le raufür rahıym
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45. Ayet: Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
46. Ayet: Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.
47. Ayet: Yahut da onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.