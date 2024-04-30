Nahl Suresi 90. Ayet Okunuşu - Nahl Suresi’nin 90. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Nahl, Arapçada "Arılar" anlamına gelir ve Nahl Sûresi'nde arıların mucizesi anlatılır. Bal yapma süreci sırasında gerçekleşen olayların, Allah'ın (c.c.) kudretinin ve mucizelerinin bir örneği olarak aktarılır. İnsanoğlunun, doğadaki bu tür mucizelerden ders çıkarması ve Allah'ın (c.c.) varlığını kabul etmesi gerektiği vurgulanır. Müslümanlar için Nahl Suresi 90. ayet Türkçe okunuşu, anlamı, tefsiri ve meali bilmenin fazileti çoktur.

Nahl Suresi 90. Ayet Okunuşu

Mekke'de nüzul olan Nahl Sûresi'nin son üç âyeti, Medine'de indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 16. sûresidir ve 128 âyetten meydana gelir. Nahl Sûresi'nin konusuna bakıldığında, arıların mucizesinden, nasıl bal ürettiklerinden, Allah'ın (c.c.) yarattığı tüm canlılardan, doğanın harika düzeninden ve akıl sahipleri için Allah'ın (c.c) varlığına kanıt olan mucizelerden bahsedilir. Allah'ın (c.c.) varlığını ile birliğini anlamayı sağlayan bu sûrede, yaratılan tüm nimetlerin güzelliğinin ve bunlar için insanların şükretmesi gerektiğinin altı çizilir. Ayrıca, peygamberlik ve vahiy ile ilgili hususlara da değinilir. Nahl Sûresi 90 âyet Türkçe okunuşu şu şekilde ifade edilir:

İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve îtâi zîl kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bagyi, yeizukum leallekum tezekkerûn (tezekkerûne).

Nahl Suresi 90. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 90. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Kur'an-ı Kerim, müminleri doğru yola ulaştıran kutsal bir bilgi kaynağıdır. Allah (c.c.) kelamı olan âyetlerin her biri, bir mucizeyi ve hikmeti içinde barındırır. Nahl Sûresi de genel olarak Kur'an mucizelerinden biri olarak kabul edilir. Bu sûreyi, asıl dili olan Arapçadan okumak daha iyi olsa da okunuşunu bilmeyenler için meali oldukça faydalı olabilir. Bunun için Nahl Sûresi 90. âyet meali muhakkak incelenmelidir.

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."