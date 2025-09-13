Nakil kalple 27 yıl

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakil hastası olan ve şu anda 57 yaşında bulunan Hamide Akman, 27 yıldır yeni kalbiyle mutlu bir hayat yaşıyor. Kalp nakli sayesinde iki torununu da görebildiğini ve onlarla vakit geçirdiğini anlatan Akman, "Mutluluğun resmi bu" dedi.

DOĞUM SONRASI BAŞLADI

Hamide Akman'da 1994 yılında kızı Saliha'nın doğumunun ardından kalp yetmezliği gelişti. 4 yıl tedavi oldu. Ancak durumu kötüye gidince 1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne organ bekleme sırasına yazıldı. Hamide Akman kalp sırasına yazıldıktan bir hafta sonra 1 Ağustos 1998 tarihinde kendisine nakil için kalp çıktığı söylendi. Hamide Akman, beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile ikinci hayatına başladı.

KALP YAŞIM 27

Prof. Dr. Ömer Bayezid'in kendisini arayarak kalbin bulunduğunu söylediği anı unutamadığını ifade eden Hamide Akman, "Kendimi rüyada gibi hissettim" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli olan hastası Hamide Akman, naklinin ardından sağlığına hızla kavuştuğunu söyledi. Hayatını sağlıklı insanlar gibi yaşamaya devam ettiğini de belirten Akman, "27 yılı 1 Ağustos tarihi ile geride bırakıyorum. 5 yıl önce ilk torunum Simay, 1 yıl önce ikinci torunum Gökay dünyaya geldi. Bana yaşımı soranlara 27 diye cevap veriyorum'" diye konuştu.

Hamide Akman'ın kızı Saliha Akman, "Annem beni dünyaya getirirken kalp rahatsızlığı ortaya çıkmış. Ben 4 yaşıma geldiğimde ise kalp nakli olmuş. Şimdi benim kızım Simay 5 yaşında. İkinci çocuğum Gökay 1 yaşında. O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem artık iki torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Hamide Akman'ın eşi Osman Akman da 27 yıldır mucizeyi yaşadığını söyledi. Eşinin kalp hastası olduğu dönemde çaresizliğin ne olduğunu bire bir yaşadığını belirten Osman Akman, "Allah bize bu günleri gösterdi. Ömer Bayezid hocam bize güneş gibi doğarak karanlık hayatımızı aydınlattı " dedi.