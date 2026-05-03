Nakil kollarıyla koyun kırkıyor

Aydın
'ın Efeler
ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden çiftçi Cihan Topal (44), yaşamını 16 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Türkiye'deki çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, geçimini pazarcılıkla sürdürüyor. 31 Ekim 2025'te eski tip B ve A2 ehliyetini yenilemek için yaptığı başvuru reddedilen Topal, ehliyetsiz kalınca pazarcılığa devam edemedi ve koyun kuaförlüğüne başladı. 16 yıl önce nakledilen Fatih Demirel'in kollarıyla, koyunları birkaç dakika içerisinde ustaca kırkan Topal, görenleri hayretler içinde bırakıyor. Çiftçilikle uğraştığını belirten Topal, "Ehliyetim yenilenmeyince ben de koyun kuaförlüğü yapmaya başladım. Ehliyetimin yenilenmesi için mücadelem sürüyor. Ben biyonik kol nakilli değilim. Kollarımı ve elimi kendi elim gibi kullanabiliyorum. Sağlık Bakanlığı
'ndan yardım bekliyorum. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanıma çıkıp derdimi anlatacağım" dedi.