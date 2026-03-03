Nakliyeciye zincirli sandalye dayağı

İstanbulBayrampaşa'da film sahnelerini aratmayan bir gasp olayı yaşandı. 30 Mayıs 2022 gecesi iddiaya göre, "Nakliye işi var" bahanesiyle çağrılan Sinan A., kendisini bekleyen dört kişilik bir çetenin ağına düştü. Adrese gittiğinde kendisini bekleyen Esat Ö., Ferit K., Uğur E. ve Vedat Ç. isimli şüpheliler, Sinan A.'yı ofise çağırarak "Gel, paramızı alalım" dedi.
KOLLARI BAĞLANDI
Ancak Akgöz içeri girer girmez darp edildi, sandalyeye oturtularak kolları zincirle bağlandı. Ardından şüphelilerden biri cebindeki parayı ve cep telefonunu aldı. Mağdurun iddiasına göre zanlılar, kendisine "Bu parayı vermezsen seni öldürürüz" diye tehdit etti. Olay sonrası emniyet ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera görüntülerinde Akgöz'ün zincirle bağlandığı adresten kaçtığı anlar tespit edildi. Olay yerinde bulunan zincir ve sandalyeden alınan DNA örnekleri şüphelilerle eşleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede dört şüpheli hakkında "birlikte yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.