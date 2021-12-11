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Giriş Tarihi: 11.12.2021 17:17 Son Güncelleme: 11.12.2021 17:18

Tesbih Duası Okunuşu Ve Anlamı - Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?

Tesbih Duası Okunuşu Ve Anlamı - Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?

5 vakit namazı kıldıktan sonra her bir vaktin ardından tesbihat yapılır. Namaz sonrası tesbih duasının nasıl yapılacağına dair bilginiz yok veya emin değilseniz doğru yerdesiniz. Kıldığınız 5 vakit namazın ardından edeceğiniz duaları adım adım derledik. Peki Namaz sonrası tesbih duası (tesbihat) nasıl yapılır?

5 vakit namaz kılan vatandaşlar namazın ardından tesbihat yapmayı ihmal etmezler. Bazı kişiler ise ''namazdan sonra tesbih duası nasıl yapılır'' sorusunun yanıtını hala bilmemektedir. Tesbihatta okunacak duaları veTürkçe anlamlarını bu başlık altında derledik. İşte tesbih duası ve diğer tüm ayrıntılar…

NAMAZ SONRASI TESBİH DUASI (TESBİHAT) NASIL YAPILIR?

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

Ayet el Kursi okunur.

Bismillahirrahmanirrahîm

"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah:

Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah: Hamd (şükür) Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.

Burada dua edilir.

"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

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Tesbih Duası Okunuşu Ve Anlamı - Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?
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