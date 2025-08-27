Namaz vakitlerinden fetvaya hizmetler tek uygulamada

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dijital hizmetler uygulaması hizmete girdi. Uygulamanın tanıtım toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TÜBİTAK ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın ortak çalışmasının eseri AYGÖZ Sistemi ile hilal ve ufuk gözlemlerini bilimsel verilere dayalı, şeffaf ve ölçülebilir bir zemine taşıdık. Başkanlığımızın, yerli ve milli işletim sistemi PARDUS'u yaygın ve etkin biçimde kullanması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Dijital hizmetler uygulaması, çağın gereklerine uygun, insanı merkeze alan hizmet sunma yaklaşımının açık bir ifadesidir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Tüm dijital hizmetlerimizi tek bir mobil uygulamada bir araya getirdik. Namaz vakitlerinden fetva hizmetlerine, aile dünyasından din hizmeti mekânlarına kadar e-diyanet uygulaması içerisinde yüzlerce hizmet alanı var. Yani insanımızın dini bilgi, ibadet ve din hizmeti alanında ihtiyaç duyduğu her şey uygulamada mevcut" dedi.