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Giriş Tarihi: 5.4.2023 16:57 Son Güncelleme: 5.4.2023 17:08

Namusumu temizledim... Öldürdüm pişman değilim

Şanlıurfa’da, eşinin kardeşi Ferdi B.'yi (41) tabancayla vurup başında bekleyen Hülya B. (33), tutuklandı. Hülya B., ifadesinde pişman olmadığını, namusu için cinayeti işlediğini söyledi. Hülya B.dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Tutuklanarak ceza evine konuldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Namusumu temizledim... Öldürdüm pişman değilim

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde, 3 Nisan'da meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.'yi tabancayla öldürüp, başında polisin gelmesini bekledi. Polislere teslim olan Hülya B., emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Kayınbiraderiyle bir süre ilişki yaşadığını anlatan Hülya B., "Eşim İsmail B., işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi. İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir'e gittim. Bir süre sonra İzmir'de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a yerleştik" dedi.

Yeni hayatına başladığına değinen Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla sürekli tacizine maruz kaldığını öne sürerek, "Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, sosyal medya hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evde, kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa'ya geldim. Paşabağı Mahallesi'nde evden çıkan Ferdi'yi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim" diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk ise Diyarbakır'da yaşayan babalarıyla kaldılar.

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Namusumu temizledim... Öldürdüm pişman değilim
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