Nane Limon Nasıl Yapılır? Nane Limon Kaynatılır Mı Demlenir Mi, Kaç Dakikada Olur?

Nane limon çayı içerisinde, A ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum bulunur. C vitamini bağışıklığı güçlendirir, A vitamini göz ve cilt sağlığını destekler. Demir kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkıda bulunurken, kalsiyum kemik ve diş sağlığı için önemlidir. Potasyum ise kan fonksiyonlarını düzenler. Bu içeceğin faydalarından yararlanmak için nane limon nasıl yapılır, kaynatılır mı demlenir mi ve kaç dakikada olur öğrenmek gerekir.

Nane Limon Nasıl Yapılır?

Nane limon çayı yapmak oldukça basittir. Bunun için şu adımların izlenmesi gerekir:

Malzemeler:

-Birkaç dal taze nane veya 1-2 çay kaşığı kuru nane

-Yarım limon

-2-3 su bardağı

Yapılışı:

-Bir tencerede suyu kaynatın.

-Kaynayan suya nane yapraklarını ve ince dilimlenmiş limonları ekleyin.

-5-10 dakika boyunca kısık ateşte demleyin. Bu süre, nane ve limonun özlerini suya bırakması için yeterlidir.

-Çayı süzerek fincana dökün ve isteğe bağlı olarak bal ile tatlandırın.

-Nane limon çayını sıcak olarak günün her saati tüketebilirsiniz.

Nane Limon Kaynatılır mı Demlenir mi?

Nane limon çayı, hem kaynatılarak hem de demlenerek hazırlanabilir. Bunun için uygulanması gereken yöntemler şu şekilde açıklanabilir:

Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suya taze veya kuru nane yaprakları ile dilimlenmiş limonu ekleyin. 5-10 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın ve ardından süzerek için.

Kaynar suyu bir fincana dökün ve içine nane yaprakları ile dilimlenmiş limonu ekleyin. 5-10 dakika boyunca demlenmesi bekleyin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz.

Her iki yöntemde de nane limon çayı lezzetli ve faydalı olacaktır.