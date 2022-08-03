Nar Çiçeği Faydaları Nelerdir? Nar Çiçeği Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Kimler Kullanamaz?

Ana vatanı Hindistan olan nar çiçeği, kokusu ve aroması ile çok beğenilen bir çiçektir. Bu çiçek genellikle kurutulmuş olarak satılmaktadır. Nar çiçeği, çayı yapılarak tüketilen bir bitkidir. Nar çiçeği, hibiskus çayı olarak da adlandırılmakta, hatta bazı kaynaklarda tadından dolayı ekşi çay olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu bitki, C vitamini açısından zengin bir meyvedir ve antioksidan deposudur. Aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri de bulunmaktadır. Bu ve bunun gibi daha birçok sebeple halk arasında nar çiçeğinin popülaritesi gitgide artmaktadır. Bizler için önemi büyük olan nar çiçeğinin faydaları tam olarak bilinmemektedir. İşte nar çiçeğinin faydaları nelerdir sorusu hakkındaki detaylar...

Nar Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Nar çiçeği bağışıklık sistemi dostu bir bitkidir. Bu bitki böylece bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olmaktadır C vitamini deposu olduğu bilinen hibiskus çayı vücut direncinin güçlenmesinde de etkili olabilmektedir. Nar çiçeğinin iltihap sökücü özelliği vardır ve birçok enfeksiyonun giderilmesine yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde diş etleri için de kullanılmaktadır.

Ayrıca mikrop kırıcı bir bitki olması da ağız sağlığı açısından önemlidir. Nar çiçeği kan şekerini dengeler. Bu nedenle ani şeker atakları için tüketilmektedir. Yüksek tansiyon hastaları doktor onayı ile nar çiçeğini tüketebilmekte ve böylece tansiyonun yükselmesinin önüne geçmektedir.

İlerleyen yaşlarda sık sık rastlanan kireçlenme ve damar sertleşmesi sorunlarının önüne geçmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu bitki, hücre yenileyici özelliği sayesinde cilt problemlerine iyi gelmekte ve cildin parlaklık kazanmasına yardımcı olmaktadır. Sindirim sistemi için de faydalıdır. Bu sebeple nar çiçeğinin tüketilmesi, yağ yakımını hızlandır. Günümüzde en sık yaşanan hastalıklardan biri olan kanser için de faydalı olduğu bilinmektedir.

Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Nar çiçeği insan sağlığı için önemli bir yer tutmaktadır. Nar çiçeği tüketimi birçok hastalığın iyileşme sürecinde veya oluşumunun önlenmesinde tercih edilmektedir. Bağışıklık sistemi, kolesterol, diş eti iltihapları, tansiyon, kan şekerinin dengelenmesi, enfeksiyonlar ve cilt sorunları gibi pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Bunların dışında yağ yakımını da sağlamakta olup kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Kanserli hücrelerin yayılmasını da önlemektedir.

Kimler Kullanamaz?

Nar çiçeğinin birçok faydası olduğundan bahsettik. Bunun dışında hibikusun bilinen bir zararı olmamakla birlikte bazı kişilerin tüketilmesi için uygun olmayabilir. Nar çiçeğini kemoterapi gören hasta bireylerin, bağırsak ve mide ameliyatları geçirenlerin, hamilelerin, gaz ve şişkinlik sorunları olanların tüketmemesi gerekmektedir.