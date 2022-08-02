Nare İsminin Anlamı Nedir? Nare Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Eskiden takvim yapraklarından çocuk isimleri önerilerine göz atan ebeveyn adayları, şimdi isim araştırması için internete başvuruyor. Kız çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan anne babalar Nare ne demek, Nare isminin anlamı nedir sorularına yanıt arıyor. Nare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, dinen caiz mi diye de merak ediliyor. Zeynep, Elif, Ela gibi isimlerle bir arada kullanılan bu isim hakkında merak edilenler haberimizde.

NARE NE DEMEK TDK?

Kız çocuk isimleri arasında yer alan Nare ismi son 5 yılın en gözde isimleri arasında yer alıyor. Bu ismin anlamı, kökeni, dindeki yeri; bebek isimleri hakkında araştırma yapan aileler tarafından inceleniyor. Nare ismi Farsça'dan Türkçe'ye çevrildiğinde "nar" anlamı doğuyor. Bu kelime hem "güç" hem de "ateş" manasına geliyor.

NARE İSMİNİN ANLAMI NE?

Nare ismi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Osmanlıca'da dilimize geçen bu isim ayn harfiyle yazıldığı için Na're şeklinde yazılır ve telaffuz edilir. Bu ismin iki anlamı vardır. Nare isminin anlamı "güç, direnç sahibi" şeklindedir. Ancak kelimenin diğer anlamı nar "ateş" kökünden gelmektedir ve "ateş gibi" anlamı taşır.

NARE İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Nare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Ancak bir ismin Kur'an'da geçmemesi bu ismin kullanımına engel teşkil etmemektedir. Bu adın kullanılmasında dini açıdan bir engel yoktur.

NARE İSMİNİ KOYMAK CAİZ MİDİR?

Müslüman anne babaların isim seçiminde en büyük hassasiyeti çocuklarına koyacakları ismin dini hükmüdür. Bu nedenle Nare ismi İslama uygun mu diye merak ediliyor. Çocuklara Nare ismini koymak caizdir ve dini açıdan bu ismi kullanmanın hiçbir sakıncası yoktur.

NARE İSMİNİN YANINA YAKIŞAN İSİMLER

Çocuklarına iki isim vermeyi düşünen pek çok aile, Nare isminin yanına yakışan isimler hakkında da araştırma yapıyor. Nare adının yanına yakışan ve çoğu zaman beraber kullanılan isimler: Zeynep, Ayça, Elif, Sıla, Seda, Nil, Tuğba, Ela, Emel.

NARE İSMİ TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE VAR?

Türkiye'de Nare isminde 1.375.830 kişi yaşamaktadır.