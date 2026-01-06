Narenciye paketleme fabrikasını alevler sardı: 60 işçi tahliye edildi! 1 ölü

Korkutan yangın, Erzin'in Hürriyet Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikayı alevler sardı.
60 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ
Fabrikanın yandığını gören işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, 60 işçiyi fabrikadan tahliye ederek alevlere müdahale etti.
Polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.
Hatay'da Narenciye paketleme fabrikasında yangın: 1 ölü | Video