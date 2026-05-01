SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezası aldı! Gerekçeli kararda dikkat çeken Salim Güran vurgusu

Kararda, kuran kursundan çıkan Narin'in, kısa yol olması nedeniyle patika yolu çıkarak evinin bulunduğu yere geldiği ve bunun da delillere saptandığı belirtilerek, Narin'in Salim ve evde bulunan anne Yüksel ile ağabey Enes tarafından öldürüldüğü ifade edildi.
CİNAYET ÖNCESİ BİR ARADALAR
Nevzat'ın kullandığı telefonun HTS kayıtlarının incelendiği ve cinayet saatinden önce saat 15.08'de amca Salim'i arayıp 42 saniye görüşme yaptığı ifade edilen kararda, "Nevzat ve Salim, saat 15.10'da Narin'in evi ile Salim'in evinin arasındaki parke yolda 15.18'de bulunduğu, sonra Narin'in evinin çok yakınında yer aldığı tespit edilmiştir.
15.26'da Narin'in evinin önüne gelerek saat 15.27'de evin içinde ev ve müştemilatında olduğu ve saat 15.35'e kadar evde kalmaya devam ettiğini HTS ve baz kayıtları göstermektedir. 15.40'de okul civarına yakın olduğu, 15.57'de tarla kısmında olduğu, 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin olduğu bölgede bulunduğu, Saat 16.35'te cesedin bulunduğu noktadan ayrılarak köye doğru geldiği belirlenmiştir" ifade edildi.
"NARİN, EVİNDE ÖLDÜ"
Gerekçeli kararda, Kuran kursundan çıkan Narin'in her zaman kullandığı yol yerine daha kısa olan patika yolu kullanarak evine gittiğinin delillerle saptandığı kaydedildi.
Salim ve Nevzat'ın Narin'in her zaman kullandığı yol bölgesinde ve evinin yakınında beklediği ifade edilen kararda, "Narin ise patika yoldan çıkarak evinin bulunduğu yere geldikten sonra buraya geçen Salim ve evde bulunan diğer sanıklar Yüksel ve Enes tarafından öldürülmüştür. Ceset, Salim tarafından olay öncesi birlikte olduğu ve evin dışında bekleyen arkadaşı Nevzat'a gizlemesi ve yok etmesi için teslim edilmiştir" denildi.