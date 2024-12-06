Narin cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde, cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katil zanlılarının yargılandığı duruşmada savcı mütalaasını verdi. Narin Güran olayında, tutuklu yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Narin'in bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcı mütalaasında, özellikle ailenin kolluk görevlilerini yanlış yönlendirdiği ve çelişkili beyanlarda bulundukları ifade edilerek, çocuğu kaybolan bir ailenin kamera kayıtlarından olay günü saat 15.11.10'da son kez görülen kızlarının kayıp olduğunu kolluk birimlerine saat 20.43'te haber vermesinin izahının olamayacağı ifade edildi.Mütalaada, arama faaliyetlerinin başında öncelikle kolluk görevlilerinin aile tarafından Narin Güran'ın son görüldüğü saat hususunda açıkça yanılgıya uğratıldığı kaydedildi. Ailenin organize şekilde hareket ettiğine de dikkat çekildi. Sanık anne Yüksel Güran'ın Narin'in ölümünü kabullenişine dair hareketler sergilemesi dikkate alındığında sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğuna yer verildi. Sanık Güranların, ilk günden olası bir olumsuz durumda ise eylemden sadece Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyon içerisinde olduğuna yer verildi.