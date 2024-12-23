Narin cinayetinin sanıkları ikinci kez hâkim karşısına çıkıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan sanıklar, perşembe günü 2'nci kez hâkim karşısına çıkacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini teslim alarak dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açılmıştı. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 Kasım'da görülen ilk duruşmada "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hâkim karşısına çıkan 4 sanık, 26 Aralık Perşembe günü yeniden hâkim karşısına çıkacak. Bu arada, davada delil olarak sunulan "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" incelenmek üzere Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntünün ses ekipmanları kullanılarak deşifre edileceği ve buna göre bilirkişi raporu hazırlanacağı kaydedildi.