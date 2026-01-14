SON DAKİKA… Yargıtay Narin Güran cinayeti davasında son sözü söyledi! Küçük kızı Eğertutmaz Deresi’ne atan Nevzat Bahtiyar...

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'ne atan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Narin dosyasına Yargıtay nezdinde artık son nokta konulurken, küçük kızın cansız bedenin Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını az bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bozdu.
NEVZAT BAHTİYAR YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yargıtay'ın söz konusu bozduğu karar 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden gönderildi. Nevzat Bahtiyar, önümüzdeki günlerde Narin cinayetine yardım etmekten hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle yeniden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Narin olayında yargılanan ve ceza alan 15 kişi ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma talebinin ardından Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı verip dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi bekleniyor. 28 Ocak'ta görülecek davada 15 kişi ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yargılanacağı ifade edildi.
AİLEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti soruşturmasında açılan davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.