SON DAKİKA… Yargıtay Narin Güran cinayeti davasında son sözü söyledi! Küçük kızı Eğertutmaz Deresi’ne atan Nevzat Bahtiyar...

Narin olayında yargılanan ve ceza alan 15 kişi ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma talebinin ardından Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararı verip dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi bekleniyor. 28 Ocak'ta görülecek davada 15 kişi ile birlikte Nevzat Bahtiyar'ın 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde birlikte yargılanacağı ifade edildi.