Narin Güran’ın köyü Tavşantepe’de seçim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen amca Salim Güran'ın muhtarlık görevinin düşmesi üzerine ara seçim yapıldı. 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte muhtarlık görevi sona eren Salim Güran'ın yerine yeni muhtarın belirlenmesi amacıyla mahallede ara seçim süreci başlatıldı. Toplam 234 seçmenin bulunduğu mahallede, birinci aza Murat Kaya, seçime tek aday olarak girdi ve muhtar seçildi.

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