Narin Güran’ın köyünde seçim

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşen eski muhtar Salim Güran'ın görevden düşürülmesinin ardından ara muhtarlık seçimi gerçekleştiriliyor. 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davada, Salim Güran hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Kararın kesinleşmesiyle birlikte muhtarlık görevi sona eren Salim Güran'ın yerine yeni muhtarın belirlenmesi amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda mahallede ara seçim süreci başlatıldı.

Toplam 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, seçimlere tek aday olarak katıldı. Oy verme işlemleri Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda saat 08.00'de başladı. Seçmenler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Seçim süresince bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla jandarma ekipleri görev yaptı. Narin Güran'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Salim Güran 2 Eylül 2024 tarihinde tutuklanmış, ardından Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla muhtarlık görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu süreçte mahalle yönetimi geçici olarak birinci aza tarafından yürütüldü. Bu arada Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde bulunan 11 farklı mahallede de muhtarlık seçimleri var.