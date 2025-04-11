Narin ve abisinin son mutluluk pozu: Narin’in bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Yine masum ve simsiyah gözleriyle ağabeyi ile mutluluk pozu vererek fotoğraf çeken Narin Güran, bir süre sonra ise Tavşantepe köyünde korkunç bir şekilde katledildi. Olayın ardından yapılan atamalarda, Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran 28 Aralık'ta yapılan karar duruşmasında, 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası ve Narin'i dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'suçu gizlemek ve delileri yok etmek' suçundan 4,6 ay hapis cezası aldı. Yerel mahkemenin davayla ilgili hazırladığı gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.