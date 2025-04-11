Narin ve abisinin son mutluluk pozu: Narin’in bu fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, kuran kursundan kuzenleriyle çıktıktan kısa bir süre sonra korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın son günlerinde çektiği yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Ağabeyi Baran Güran ile son mutluluk pozu veren Narin, köyde ağabeyi Baran ile verdiği son fotoğraf pozu oldu.
Yine masum ve simsiyah gözleriyle ağabeyi ile mutluluk pozu vererek fotoğraf çeken Narin Güran, bir süre sonra ise Tavşantepe köyünde korkunç bir şekilde katledildi. Olayın ardından yapılan atamalarda, Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran 28 Aralık'ta yapılan karar duruşmasında, 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası ve Narin'i dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'suçu gizlemek ve delileri yok etmek' suçundan 4,6 ay hapis cezası aldı. Yerel mahkemenin davayla ilgili hazırladığı gerekçeli karar Bölge İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.
NARİN CİNAYETİYLE İLGİLİ İKİNCİ DAVA PAZARTESİ BAŞLIYOR
Bu arada, Narin Güran cinayetinde haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına başlanıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, ikinci iddianamede, 'suçluyu kayırma' suçundan 3'ü çocuk 15 kişi ilk kez Asliye Ceza Mahkemesi'nde Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.
3'Ü ÇOCUK 15 KİŞİ
Narin Güran cinayetinde, Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran ile çocuklar R.A., M.G. ve İ.K. yargılanıyor.