Narin’in avukatından ‘yeni rapora’ karşı dikkat çeken açıklama!

Diyarbakır'da, cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu anne, ağabey ve amcasının avukatları tarafından son dönemlerde yapılan yeni rapor ve yeni belgelere karşı Narin'in avukatından karşı açıklama geldi. Narin Güran'ın avukatı eski Baro Başkanı Nahit Eren, yeni denileni belgelerin hepsinin dava dosyasında mevcut olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da Güran ailesinin avukatları tarafından son günlerde Narin cinayetine ilişkin belge ve rapor paylaşımları yapıldı. Güran ailesini avukatlatının son olarak bugün Adli Bilirkişi Tuncay Beşikçi'nin hazırladığı 51 sayfalık uzman mütalaasının, avukatlar tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne sundu. Avukatların bu son girişimi üzerine Narin Güran'ın avukatı Nahit Eren'den dikkat çeken açıklama geldi. Av. Eren, son günlerde yerel mahkemece hükme bağlanan ve istinaf aşamasında olan Narin dosyasına ilişkin haricen aldırılan raporlara ilişkin bir kısım bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığına dikkat çekti.

"YENİ DENİLEN DELİLLER DAVA DOSYASINDA MEVCUT"

Narin'in avukatı eski Baro Başlanı Nahit Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Avukatların müvekkilleri lehine delil araştırması yapması ve buldukları delilleri dava dosyasına sunmaları avukatlık mesleğinin gereğidir. Söz konusu rapor ve içeriği hakkında neden değerlendirme yapmadığımız şeklinde yoğun sorulara ve değerlendirme taleplerine muhatap olmaktayız. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere dava dosyasına ilişkin delilleri, yargılama süresince dosyasında değerlendirmeye konu edeceğimizi, sosyal medya platformlarında ve basında sadece bilgi paylaşımı amacıyla ve bilgi kirliliğine sebep hususlarda değerlendirmelerle yer alacağımızı belirtmiştik. Bu aşamada söz konusu rapor ve rapora dair bilgi paylaşımlarına ilişkin olarak; bahsi geçen "yeni" olduğu iddia edilen deliller (telefon imajları) ilk günden beri dava dosyasında olan ve tarafların ulaşabildiği/alabildiği bilgiler olup, söz konusu imajlar tarafımızca da yargılama aşamasında mahkeme kaleminden dijital olarak temin edilmiş, içerikleri bütün detaylarıyla incelenerek; hesaplar, yer işaretleri, sekmeler, internet geçmişi, indirilenler, arama geçmişi, form verileri, kayıtlar, linkler ve uygulama kullanım geçmişleri tek tek analiz edilerek esas savunmamızda sözlü, yazılı ve görseller şekilde kullanılmıştır.

Bir kez daha ifade etmek isteriz ki mesleğimizin gereği olarak delilleri ve dosya içeriğini, duruşma salonlarında ve dosyasında değerlendirmeye ve tartışmaya konu edeceğiz."