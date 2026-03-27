Narko partide uyuşturucu koması

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 14 kişinin adliyedeki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında Fikret Orman, Burak Elmas, manken Didem Soydan ve Güzide Duran, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Berham Perinçekli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Eski kulüp başkanları Burak Elmas, Fikret Orman, işadamları Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Fikret Orman'a savcılık sorgusunda bir evde düzenlediği iddia edilen parti soruldu. Soruşturma kapsamında A.A. isimli kadının ifadeleri soruldu.

"İDDİALAR ASILSIZ"

A.A., "Fikret Orman isimli kişi ile Gülşah Rojin Demir aracılığıyla tanıştım. Fikret Orman ile Gülşah Rojin Demir'in Nişantaşı'ndaki evinde buluştuk. Fikret Orman yanımda kokain maddesi kullandı. Fatma Ergün, Fikret Orman'ın kullandığı uyuşturucu maddeden fazla içtiği için bayıldı. Bu olaydan sonra Fatma Ergün birkaç gün Gönül'de kaldı" dedi. Fikret Orman ise "Böyle bir olay yaşanmamıştır" dedi. Burak Elmas'a sorgusunda tanık D.A.'nın ifadeleri hatırlatıldı. Elmas ifadesinde suçlamaları yalanlayarak, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Manken Didem Soydan ifadesinde Fransa'daki bir defile organizasyonunda yanlışlıkla uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

"İFTİRA ATILIYOR"

Hakan Sabancı'ya Aygün A.'nın ifadeleri soruldu. Hakan Sabancı uyuşturucu iddialarını reddetti. Kerim Sabancı da katıldığı bir partide uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti.