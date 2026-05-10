‘Narkokapan-3 Diyarbakır operasyonu’: 38 kişi tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Narkokapan Diyarbakır-3" operasyonu gerçekleştirildi. Silvan merkezli olarak Lice, Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Ergani, Eğil, Bismil ve Çermik ilçelerinde 6 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 184,1 kilogram esrar, 2,5 kilogram metamfetamin, 1755 adet uyuşturucu hap, 4 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör