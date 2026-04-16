‘Narkokapan-İzmir’ operasyonu davasında jet karar: Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Türkiye'nin en büyük illerinden İzmir'de 'sıfır gecikmeli yargı' modeline örnek teşkil edecek bir adli süreç yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz ocak ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Narkokapan' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda onlarca şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu. Tarihe geçen operasyon sonrası İzmir'de suç oranlarında da azalma gözlemlendi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI'NDAN JET İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ocak ayında operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden E.N. hakkında 6 Şubat tarihinde jet hızında işlediği uyuşturucu suçlarından iddianame hazırladı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Başsavcılığın iddianamesini kabul eden mahkeme yargılama sonucu sanık E.N.'yi, 24 Mart tarihinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırdı. Böylece 'Narkokapan' operasyonu sonucu ilk karar verilmiş oldu. 6 Şubatta hazırlanan iddianamenin ardından 24 Martta verilen karar ile yaşanan bu hızlı yargı süreci 'sıfır gecikmeli yargı modeli'ne örnek teşkil etti.