Haberler Yaşam Haberleri ‘Narkokapan-İzmir’ operasyonu davasında jet karar: Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Giriş Tarihi: 16.04.2026 11:48

‘Narkokapan-İzmir’ operasyonu davasında jet karar: Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İzmir’de geçtiğimiz ocak ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük ‘Narkokapan’ operasyonu gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan jet iddianamede operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan şüphelilerden E.N. hakkında işlediği uyuşturucu suçlarından dava açıldı. Yargılaması yapılan E.N., 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı. 6 Şubatta hazırlanan iddianamenin ardından 24 Martta verilen karar, ‘Sıfır gecikmeli yargı modeli’ne örnek olarak dikkat çekti.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
‘Narkokapan-İzmir’ operasyonu davasında jet karar: Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Türkiye'nin en büyük illerinden İzmir'de 'sıfır gecikmeli yargı' modeline örnek teşkil edecek bir adli süreç yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz ocak ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük 'Narkokapan' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda onlarca şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu maddeye de el konuldu. Tarihe geçen operasyon sonrası İzmir'de suç oranlarında da azalma gözlemlendi.

İZMİR CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI'NDAN JET İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ocak ayında operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden E.N. hakkında 6 Şubat tarihinde jet hızında işlediği uyuşturucu suçlarından iddianame hazırladı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Başsavcılığın iddianamesini kabul eden mahkeme yargılama sonucu sanık E.N.'yi, 24 Mart tarihinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 Bin TL adli para cezasına çarptırdı. Böylece 'Narkokapan' operasyonu sonucu ilk karar verilmiş oldu. 6 Şubatta hazırlanan iddianamenin ardından 24 Martta verilen karar ile yaşanan bu hızlı yargı süreci 'sıfır gecikmeli yargı modeli'ne örnek teşkil etti.

‘Narkokapan-İzmir’ operasyonu davasında jet karar: Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
