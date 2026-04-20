Narkoteröre büyük darbe

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve MİT'in etkin iş birliğiyle, uluslararası uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Güvenlik birimlerinin hedefinde Panama bandıralı bir gemi vardı. Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve başarılı koordinasyonu sayesinde, gemiye düzenlenen operasyonda 500 milyon TL değerinde 106 kilogram kokain ele geçirildi.

DÜNYAYI DAR EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığının altını çizdi. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi uyuşturucu rotası olmaktan çıkarmaya ve evlatlarımızı bu zehirden korumaya kararlıyız. İstihbaratımız, kolluk birimlerimiz ve yargımızla zehir baronlarına nefes aldırmayacağız. Zehir tacirlerine dünyayı dar edeceğiz!"

GÜMRÜKLERDE OPERASYON

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk olarak Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, şüpheli bulunarak takibe alındı. Araçta yapılan detaylı aramada 280 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi mercek altına alındı. Yapılan incelemede 140 kilogram esrar tespit edilerek el konuldu.