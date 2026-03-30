Haberler Yaşam Haberleri Narman Peri Bacaları’nda atlı safari
Giriş Tarihi: 30.03.2026

Faruk KÜÇÜK
  • ABONE OL
Erzurum'da bulunan Narman Peri Bacaları, eşsiz kaya oluşumları ve kızıl tonlara bürünen vadileriyle doğaseverleri atlı safari deneyimiyle buluşturuyor. Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen ve oluşumu 300 milyon yıl öncesine dayanan Erzurum'daki Narman Peri Bacaları, düzenlenen rehberli atlı safari turlarıyla ziyaretçilere peri bacaları arasında doğayla iç içe gezme imkânı sunuyor. Amerika'daki Grand Canyon'a benzerliğiyle dikkat çeken, 12 ayrı kanyondan oluşan, peribacalarının yer aldığı 62 kilometrelik vadiyi ziyarete gelenler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz