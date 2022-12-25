Haberler Yaşam Haberleri NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 22:33 Son Güncelleme: 25.12.2022 22:33

NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?

A- 2
B- 15 (CEVAP)
C- 28.000
D- 41.000


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NASA, gezegenler arası seyahatlerdeki hesaplamalarda Pi sayısının virgülden sonraki kaç basamağını kullanmaktadır?
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