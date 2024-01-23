NASA’dan Türkiye’ye dönüş... "Türkiye’nin uzay atılımını hep beraber yaşamak için NASA’da ayrıldım"

21 yıldır Türkiye dışında görev yapan ve son 10 yılını birçok meslektaşının çalışmak isteyeceği NASA'da geçiren Dr. Umut Yıldız, edindiği birikimleri ülkesine aktarmak için uzay teknolojileri üzerine çalışan bir Türk şirketine transfer oldu. Astrofizikçi Yıldız, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yıldız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrıldığını ve Türkiye'ye döneceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE YAPACAK ÇOK İŞ VAR, BİR TARAFINDAN TUTMAK İSTEDİM

Dr. Umut Yıldız tweetinde, "Birkaç ay önce NASA'da 10 yıl çalıştığım için aldığım sertifikayı paylaşmıştım. Her 5 yılda bir sertifika ve pin verirler. Bazı insanlar onu görerek, sanki 10 yıllık transfer süresinin sonuna gelmiş futbolcu muamelesi yapmışlar bana. Hayır, ben süresiz kadrodaydım, hiç bir problemim yoktu, gayet iyi maaşım vardı, fazlasıyla rahattım. Problemimin olmaması problem olmaya başladı, rahat battı, ne yapayım. Türkiye'de de yapacak çok iş var, bir tarafından tutmak istedim" dedi.

NASA'DAN AYRILMA TWEETİ ATACAĞIMI DÜŞÜNMEZDİM

Paylaşımında "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş" diyen Yıldız, paylaşımında "Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum" dedi.

TÜRKİYE'NİN UZAY ATILIMINI HEP BERABER YAŞAMAK İÇİN NASA'DAN AYRILDIM

Yurt dışında edindiği deneyimlerini Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrıldığını belirten Yıldız, "Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" şeklinde paylaşım yaptı.

DR UMUT YILDIZ KİMDİR?

Dr Umut Yıldız, NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)'de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak 10 yıl çalıştı. Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde lisansını, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobunu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda yer aldı. Çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği gelir.