Nasip İle İlgili Ayetler – Kuran’da Nasiple İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

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Nasip Nedir?

Günlük hayatımızda oldukça sık kullandığımız ve karşımıza çıkan nasip Anladım kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

- Birinin, önceden alnına yazılmış olduğuna inanılan pay, payına düşen şey.

- Bir insanın elde edebildiği, sahip olabildiği şey.

Dini literatürde ise "Allah'ın bir kimse için önceden belirlediği mutluluk payı" anlamında kullanılan bir terimdir.

Kişinin kendi iradesini kullanarak yaptığı işteki 'nasip' ifadesi; yapılacak olan iş her ne ise, işin bitiminde elde edilen sonuç anlamı taşımaktadır. Çabalamadan, öylece durmak buna bağlı olarak da olaylar karşısında "Zaten kısmetimde ne varsa gelir" zihniyetini taşımak oldukça yanlış bir tutumdur. Bu düşüncenin yanı sıra bir de insan iradesinin müdahale edemediği, nasibinde olan bazı şeyler vardır. Cinsiyet kimliğimiz, insan olarak yaratılmamız, doğduğumuz yıl gibi faktörlerin hepsi kendi irademiz dışında oluşan, nasibimizde olan şeylerdir.

Nasip İle İlgili Ayetler

- Nûr Suresi - 26 . Ayet

Onlar, iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar; onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır.

- Kehf Suresi - 23-24 . Ayet

"Allah izin verirse" demeden hiçbir şey için, "Şu işi yarın yapacağım" deme! Unuttuğun takdirde rabbini an ve "Umarım rabbim bana, doğruya bundan daha yakın yolu gösterir" de.

- Necm Suresi – 39-40-41. Ayet

İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.

Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir.

Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir.

- Fetih Suresi - 24. Ayet

Mekke vadisinde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

- Cuma Suresi - 10. Ayet

Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lutfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

- Bakara Suresi - 275 . Ayet

Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir, durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir.

- Şûrâ Suresi - 49-50 . Ayet

Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.

Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter.

- Furkân Suresi - 74-75 . Ayet

Onlar, "Ey rabbimiz!" derler, "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!"

İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar.

- İsrâ Suresi – 80. Ayet

Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"

- Enfâl Suresi - 38. Ayet

İnkâr edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir.

- İsrâ Suresi - 79. Ayet

Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nâfile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin.

Nasip İle İlgili Hadisler

Peygamber Efendimiz (sav)'in nasip ile ilgili sözleri

"Bir nefse takdir edilmiş şey mutlaka olur !"

"Kul, hayır ve şerriyle, tatlı ve acısıyla kadere inanmadıkça imanın halavetini bulamaz."