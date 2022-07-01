Nasır Bandı Nasıl Kullanılır? Nasır Bandı (Yakısı) Ne Kadar Kalmalı, Zararı Var Mı?

Nasır bandı nasıl kullanılır sorusu bu problemi yaşayan kişiler için son derece önemlidir. Bu bandın nasıra tam olarak etki edebilmesi için belli bir süre nasır üzerinde kalması gerekir. Bu nedenle nasır bandı ne kadar durmalı sorusu da önem taşıyan bir durumdur. Nasır bandı kullanımında dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunur. Bu bakımdan nasır bandı (yakısı) ne kadar kalmalı, zararı var mı sorularının tüm yanıtlarınız yazımızın devamında yayınladık.

Nasır Bandı Kullanımı

Nasır bandı ayağının çeşitli yerlerinde nasır problemi yaşayan kişilerin kullanmış olduğu medikal ürünlerden biridir. Bu bant bazı kişilerde kalıcı bir etki sağlarken bazı kişilerde tamamen geçici bir durum yaratabiliyor. İlk defa kullanacak olan kişilerin ise mutlaka kullanım detaylarına dikkat etmesi gerekiyor. Nasır problemi yaşıyorsanız nasır bandını kullanırken mutlaka şu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız:

Nasır bantları çeşitli büyüklükte tasarlanır. Bu nedenle seçim sırasında nasırın boyutlarına uygun olanını almanız gerekir.

İlaçlı nasır bandını yapışkanlı yüzeyinden ayırarak kullanmanız gerekir.

Bant üzerinde bulunan renkli kısımları nasırın üzerine gelecek bir şekilde yapıştırmanız gerekiyor.

Nasır bandını yapıştırırken de çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreçte normal deriye başka bir şekilde temas etmemesine dikkat etmelisiniz.

Yapışan nasır bandını oynatmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Yara bandı ile sabitlemenizde bir sakınca olmaz.

2 ya da 3 gün nasırlı bölgede kalması gerekiyor.

Bunları uyguladığınızda hala nasır etkisi devam ediyor ise nasırın üzerine yeni bir bant yapıştırabilirsiniz.

Nasır Yakısı İşe Yarar mı?

Nasır insanların gündelik hayatını olumsuz etkileyen önemli problemlerden biridir. iyileşmesi için de medikal müdahale önemlidir. Bu nedenle eğer nasır yakısı kullanmayı düşünüyorsanız nasırın büyüklüğüne uygun bir seçim yapmanız gerekir. Yapıştırma süreleri nasır bandının kalitesine ve türüne göre farklı olabilir. Bu konuda eczaneden ya da doktordan talimat alabilirsiniz. Birkaç gün boyunca bu bant ile kapalı kalan nasır üzerinde etkileri görülmeye başlar.

Çıkarırken de mutlaka dikkatli işlem yapmanız gerekiyor. Cerrahi bir pens yardımı ile deriden çıkarmanız tenin tahriş olmaması açısından önemli bir noktadır. Çıkardıktan sonra da bölgeye tentürdiyot uygulanmalıdır. Cerrahi pens olmadığında elinizle yavaş bir şekilde çıkarmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bu bantları diyabetik hastalar, küçük bebekler ve doktor tarafından onay vermeyen kişiler haricinde herkes kullanabilir.

Nasır Bandı (Yakısı) Ne Kadar Kalmalı, Zararı Var mı?

Nasır bandının nasır üzerinde durma süresi 2 ya da 3 gündür. Bu süre nasır bandının markasına, türüne ve boyutlarına göre farklılık gösterebilir. Bu bantlar nasır üzerinde oldukça etkilidir. Fakat normal deriye temas etmemesine dikkat etmeniz gerekiyor.

Nasır Bandı Kullanmanın Zararları

Nasır baskı ve sürtüne nedeniyle oluşan önemli cilt problemlerinden biridir. Bu problemlerin giderilmesi için genel olarak nasır bandı kullanımı çok yaygındır. Ancak yanlış bir müdahale deride kalıcı hasara neden olabilir.

Nasır olmayan bir bölgeye nasır bandı uygulamak normal derinin erimesine ve yanmasına sebebiyet verir. Bu bantların içinde nasırı yumuşatarak iyileştirmesi için salisilik asit bulunur. Nasır üzerinde etkili olan bu madde sağlıklı deri üzerinde oldukça zararlı olabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmadan nasır bandı kullanılmaması gerekir.