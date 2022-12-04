Haberler Yaşam Haberleri Nasreddin Hoca’nın doğduğu ilçede
Giriş Tarihi: 5.12.2022

Nasreddin Hoca’nın doğduğu ilçede

Nasreddin Hoca’nın doğduğu ilçede
Fas'ta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği", UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.
Sivrihisar ilçesinin eski adıyla Hortu köyünde 1208 yılında dünyaya geldiği bilinen Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın isminin yaşatılması için Sivrihisar Belediyesince yurt içinde farklı etkinliklere katılım sağlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde ünlü mizah ustasını canlandıran, kostümünü giyip Sivrihisar esnafını selamlayan, çocuklara fıkra anlatan Ömer Özgeneci, Nasreddin Hoca'nın bütün insanlara ders vermek, bir şeyleri ifade edebilmek ve gönüllere girebilmek için fıkralar anlattığını belirtti. Ömer Özgeneci, ömrünün sonuna kadar ünlü mizah ustasını canlandırmayı sürdürüp, fıkralarını gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında açıkladı: Pedagojik formasyona düzenleme
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi
AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
HALK TV, İbrahim Tatlıses'i ABD'li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! İbrahim Tatlıses’i küçümsedi: Tepki yağdı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Nasreddin Hoca’nın doğduğu ilçede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA