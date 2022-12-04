Nasreddin Hoca’nın doğduğu ilçede

Fas'ta gerçekleştirilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği", UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.Sivrihisar ilçesinin eski adıyla Hortu köyünde 1208 yılında dünyaya geldiği bilinen Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın isminin yaşatılması için Sivrihisar Belediyesince yurt içinde farklı etkinliklere katılım sağlanıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerde ünlü mizah ustasını canlandıran, kostümünü giyip Sivrihisar esnafını selamlayan, çocuklara fıkra anlatan Ömer Özgeneci, Nasreddin Hoca'nın bütün insanlara ders vermek, bir şeyleri ifade edebilmek ve gönüllere girebilmek için fıkralar anlattığını belirtti. Ömer Özgeneci, ömrünün sonuna kadar ünlü mizah ustasını canlandırmayı sürdürüp, fıkralarını gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.