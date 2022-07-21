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Giriş Tarihi: 21.7.2022 15:05 Son Güncelleme: 21.7.2022 15:28

Natalya’nın ölümünde sır perdesi aralanıyor

Antalya’da yaşayan Natalya Öztürk (47) 14 Temmuz gece saat 02.10 sularında İller Bankası Kavşağı’nda götürüldüğü otomobilden canını kurtarmak için kaçmaya çalışırken i başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Natalya’nın ölümünün ardından hayat arkadaşı Yasin Sinan dedektif gibi çalışarak sır perdesini aralıyor.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Natalya’nın ölümünde sır perdesi aralanıyor

Antalya'da yaşayan Natalya Öztürk 13 Temmuz Çarşamba günü hayat arkadaşı Yasin Sinan ile 11.50'de cep telefonundan görüntülü görüştü. Natalya arkadaşı Yasin'e Rus arkadaşı Gala buluşacağını söyledi. Yasin Sinan bundan sonra arkadaşından bir daha haber alamadı.

ULAŞAMADI

Yasin Sinan 5 yıllık hayat arkadaşı Natalya Öztürk'e sonraki aramalarında ulaşamadı. Bunun üzerine Serik Boztepe'deki villadan kent merkezindeki Doğu Garajı'ndaki birlikte kaldıkları eve geldi. Evde Natalya'ya yoktu. Natalya'nın arkadaşı Gala'yı aradı. Gala haberinin olmadığını söyledi. Yasin Sinan evdeki bilgisayarı incelediğinde Natalya'nın 13 Temmuz tarihinde Kışla Mahallesi'nde bir ofiste 2 kişi ile birlikte fotoğrafının bilgisayarına düştüğünü tespit etti. Bilgisayara düşen fotoğraftan masanın üstünde yazan isimlikten messengerdan bu kişilere ulaştı.

KAZADA ÖLÜDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Yasin Sinan, hayat arkadaşının en son göründüğü iki kişiye Natalya'yı sorduğunda büyük şok yaşadığını söyledi. Bu kişilerin kendisine, "Bize nasıl ulaştın? dedikten sonra eşini Güllük Kavşağı'nda bıraktık" diyerek olayı geçiştirdiklerini kaydetti. Yasin Sinan, 15 Temmuz Cuma günü Natalya'nın trafik kazasında öldüğü haberini öğrendi. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi'ne koştu. Burada kazayı karışan sürücünün kardeşinin kendisine "Ağabey durum bildiğin gibi değil. Natalya iki eli havada aniden kardeşimin önüne çıkmış" dediğinin söyledi. Yasin Sinan, 5 yıllık hayat arkadaşı Natalya Öztürk'ün kendisini kaçıran kişilerden canını kurtulmak için trafiğin hızla aktığı yolda araçtan inerek yardım isterken öldüğünü söyledi.

SAVCILIĞA DİLEKÇE VERDİ

Yaşanan olayın ardında Natalya Öztürk'ün İngiltere'de yaşayan oğlu Murat Öztürk Antalya'ya geldi. Annesi'ni ölümünü araştırılması için avukat aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verdi. Yasin Sinan ise olayın cinayetten farsız olduğunu belirterek, "Bu iş cinayetten farksız. Natalya kendisini kaçıran kişilerin elinden kurtulmak için hayatını kaybetti. İşin peşini bırakmayacağım" diye konuştu. Natalya Öztürk'ün cenazesi ise Rusya'ya gönderildi.

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Natalya’nın ölümünde sır perdesi aralanıyor
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