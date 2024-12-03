NATO Görevi Türkiye’ye Emanet

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törene Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, Tuğamiral Matthew Coates, Tuğamiral H. İlker Avcı, Kanadalı ve Türk amiraller katıldı. Tören, Kanada, NATO ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı. NATO Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Jose Delgado, görevi devreden Tuğamiral Matthew Coates ve görevi devralan Tuğamiral H. İlker Avcı törende birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından NATO sancağının teslimiyle devir işlemi tamamlandı ve devir teslim defteri imzalandı.

SNMG-2'nin Tarihçesi

1972 yılında NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti adıyla kurulan bu deniz gücü, 1992'de NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti adını aldı. 2005 yılından itibaren ise bir Suüstü Görev Grubu olarak faaliyetlerini Standing NRF Maritime Group-2 (SNMG-2) adıyla sürdürdü. 2007'den bu yana Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2) olarak bilinen grup, beşinci kez Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yönetiliyor.

Yeni Komuta Dönemi

Tuğamiral H. İlker Avcı komutasındaki SNMG-2, TCG KEMALREİS fırkateynini komuta gemisi olarak kullanacak. Görev süresince Kanada, İspanya ve İtalya'dan savaş gemileri ve Bulgaristan, İngiltere, İspanya, İtalya, Romanya ile Yunanistan'dan karargâh personeli gruba destek verecek.

SNMG-2, NATO'nun savunma ve caydırıcılık gücünün bir parçası olarak:

Bölgede varlık göstererek caydırıcılık sağlamak,

Krizlere hızlı tepki göstermek,

Eğitim ve tatbikatlarla müttefikler arasındaki uyumu güçlendirmek,

Liman ziyaretleriyle iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek gibi görevler üstleniyor.

SNMG-2'nin komutasının Türkiye'ye geçmesi, Türk Deniz Kuvvetlerinin NATO içindeki stratejik önemini bir kez daha gösteriyor. Tuğamiral Avcı'nın liderliğinde TCG KEMALREİS, bu uluslararası göreve öncülük edecek.