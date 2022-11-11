Nazar Boncuğu Günah Mı? Diyanet’e Göre Nazar Boncuğu Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Nazar, Müslümanlarca gerçekliği bilinen ve inanılan bir oluşumdur. Halk arasında göz değmesi olarak da adlandırılan durumdan korunmak için kullanılan nazar boncuğu günah mı? Dinimizce nazardan korunmak için neler yapmak gerekir bu olumsuz halden sakınmak için nazar boncuğu takmak caiz midir? Tüm detaylara ulaşabileceğiniz bu içeriğimizde nazar boncuğu haram mı sorularınıza yanıt bulabileceksiniz.

Nazar Boncuğu Günah Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam inancında, hayırlı olan sonucu Allah'tan başkasına, bir eşyaya ya da batıl inanışa yükleyen her türlü davranış ve inanışların yasaklandığını, buna bağlı olarak nazar boncuğu gibi şeylerden medet umarak kullanmanın caiz olmadığını bildirdi. Diyanet açıklamasına göre nazar şu şekilde açıklanıyor: Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir. Açıklamanın geri kalanında ise ilgili hadis-i şeriflerden örnekler verilerek durumun İslam dinince nasıl karşılandığı aydınlatılıyor.

Bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre "Nazardan Allah'a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır." (İbn Mâce, Tıb, 32) nazar değmesinin olabileceğine işaret ediliyor.



Peygamber Efendimiz ise nazar değmesine karşın korunmak amacıyla ashabına tavsiye ettiği; Âyete'l-Kürsî, Felak ve Nas surelerinin okunmasıdır. Nazar değmesi konusunda Peygamber Efendimizin tavsiye ettiklerini uyguladıktan sonra sonucu Allah'a bırakıp hayrı dilemenin İslam inancının gereği olduğu belirtilmiştir.



Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nazar boncuğu ya da nazarlık kullananlar için şu sözleri söylemiştir: "Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623)

Diyanet'e Göre Nazar Boncuğu Haram Mı?

İnsanların merak ettiği nazar boncuğu takmak caiz mi sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı yanıtlıyor. Diyanet açıklamasına göre nazar boncuğu takmak ve bulundurmak İslam inancı gereği haram kılınmıştır. Çünkü Allah'tan başka bir şeye sığınmanın doğru olmadığı ancak Allah'a sığınıp güvenmenin gerekli olduğu belirten Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında şu ifadelere yer vermiştir: Dinimizde nihai etkiyi Allah'tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bir hadis-i şerifte nazarlık takan ve nazarlıktan koruyucu olması için medet uman kimsenin Allah'a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde şu açıklamalara da yer verilmiştir:

Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamberin öğrettiği duaları yapmak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Bu çerçevede Felak ve Nâs sureleri yanında Hz. Peygamberin torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: "Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).