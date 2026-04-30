Nazar ilk kez gördüğü kardeşine sımsıkı sarıldı

Bursa'da babası Umut K. tarafından kaçırılan ve 7 yıl harabe evde tutulduktan sonra kurtarılan Nazar, Almanya vatandaşı annesi Rebecca S.'ye teslim edildi. Almanya'dan dün Bursa'ya gelen Rebecca S., 7 yıl sonra kavuştuğu oğlunu Çocuk Evleri'nden aldı. Nazar 1 yaşındayken 2 aylık hamile olan ve Almanya'ya dönmek zorunda kalan Rebecca'nın, Emilia adında bir kızı oldu. Öz kardeş olan Nazar ve Emilia Zafira birbirlerine sıkı sıkı sarılırken anneleri Rebecca da onları hayranlıkla izledi. Kardeşine kısa sürede uyum sağlayıp sahiplenen Nazar'ın, yurttaki arkadaşlarına 'Kardeşim beni ziyarete geldi. Almanya'ya gittikten sonra da ben sizi ziyarete geleceğim. Size hediye oyuncaklar, getireceğim' dediği belirtildi. Kız kardeşiyle birlikte arkadaşlarıyla oyun oynayan ve oyuncaklarını kardeşiyle paylaşan Nazar'ın, annesine, Almanya'daki evleri ve gideceği okulla ilgili sorular sorduğu öğrenildi. Karışık duygular hissettiğini söyleyen Rebecca S. ise Emilia ile oğlu Nazar'ın kısa sürede kaynaştığını belirtti. Rebecca S., "İkisi birden, bir can ve kalp oldu. Çocuklarda dil hiç sorun olmadı, beden dili yeterli oldu" diye konuştu. Ailenin, Nazar'ı teslim alması için mahkeme kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ulaşması bekleniyor.

