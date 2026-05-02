Nazar, özgür hayata ilk adımını attı

Bursa'da babası Umut K. (33) tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı Rebecca S.'ye (30) verilen Nazar S. (8), Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararının Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne tebliğ edilmesi ile annesine teslim edildi. Çocuk Evleri'nden annesi ile birlikte ayrılan Nazar, yeni hayatı için çıktığı yolda ilk kez görüntülendi.

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden oluşturulan 6 kişilik özel ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanılmayan Nazar'ı, 30 gün süren teknik ve fiziki takip ile 300 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe evde buldu. 10 Mart'ta düzenlenen operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınıp tutuklandı. Rebecca S. ile Nazar S., İzmir'deki işlemlerinin tamamlanmasıyla Almanya'ya dönecek. Nazar S. bundan sonraki yaşamını, annesi ve 6 Nisan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde ilk kez tanıştığı kız kardeşi Emilia Zafira (6) ile birlikte Almanya'da sürdürecek.