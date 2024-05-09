Nazilli’de 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği Y.A., H.Ş., Z.Ş. ve A.B. isimli şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 17 bin 100 adet bandrolsüz dolu makaron sigara, 10 kg sarmalık kıyılmış bandrolsüz tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ile 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Öte yandan Y.A. isimli şahsın 5607 SKM suçundan 6 adet aranması olduğu 2 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile 4 ayrı dosyadan da ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı.