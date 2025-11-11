Haberler Yaşam Haberleri Nazilli'de acı kaza: Bisikletli adama otomobil çarptı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:06

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bisikleti ile yolda seyir halinde olan Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu'na otomobil çarptı. Yağcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı kaza, Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle karayolunda ilerleyen mali müşavir Mehmet Yağcıoğlu'na, B.B. yönetiminde olan otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Yağcıoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yağcıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü B.B. ise gözaltına alındığı öğrenildi.

