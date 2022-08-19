Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil kaç yaşında, ne iş yapıyor?

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

Sevgilisi Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu öğrenilen Nazım Akmandil'in 30 yaşında olduğu bilgileri yer alıyor. Yazılımcı olan ve birçok önemli projede yer alan Akmandil, uzun süredir Burcu Esmersoy ile birlikteliğini sürdürüyor.

BURCU ESMERSOY KİMDİR?

Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur. Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır. Ablası ve babaannesiyle beraber yaşamıştır.

Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.