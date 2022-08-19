Nazım Akmandil kimdir? Burcu Esmersoy’un sevgilisi Nazım Akmandil kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Türk televizyon sunucusu ve oyuncusu Burcu Esmersoy'un Nazım Akmandil ile nikah masasına oturacağı iddialarının ardından Akmandil'in hayatı merak konusu oldu. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrası Nazım Akmandil kimdir, Burcu Esmersoy'un sevgilisi kim, Nazım Akmandil kaç yaşında, mesleği ne sorusuna yanıt aranıyor. Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur. Vikipedi2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. İşte bilgiler…
Sevgilisi Esmersoy'dan 15 yaş küçük olduğu öğrenilen Nazım Akmandil'in 30 yaşında olduğu bilgileri yer alıyor. Yazılımcı olan ve birçok önemli projede yer alan Akmandil, uzun süredir Burcu Esmersoy ile birlikteliğini sürdürüyor.
Burcu Esmersoy 2 Ekim 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Annesinin ismi Kamile babasının ismi ise Timur'dur. Çerkez kökenli bir sunucudur. Annesi ile babası o henüz 4 yaşındayken ayrılmışlardır. Ablası ve babaannesiyle beraber yaşamıştır.
Beşiktaş Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi'ne giren Esmersoy, bu okulda Turizm İşletmeciliği okudu ve bu bölümden mezun olmasının ardından New York Üniversitesi'nden Hospitality, Tourism and Sports Management eğitimi aldı.
1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etti ve "Dostluk Güzeli" oldu. 1998 yılında Günel Zeynalova-Didem adlı klipte Didem karakterinde oynamıştır. Kanal D'de çocuk programları yapımcılığı ve program sunuculuğu yaptı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulu'nu derece ile bitirdi. 2000 ile 2005 yılları arasında CNN Türk'te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spor spikerliği yaptı.
Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı ve filmdeki dansıyla büyük beğeni topladı. Burcu Esmersoy, iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor. Burcu Esmer Ferrari Reklam Pazarlama Sponsor müdürü ile 2005 tarihinde Paris'te evlenmiştir.2008 tarihinde ise ayrıldılar.
30 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği "Yok Böyle Dans" yarışmasında yarışmacı olarak bulundu. Azra Akın'ın İlk sezonun kazananı olduğu yarışmada; Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Eda Taşpınar, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arna gibi ünlüler yarıştı, jüri koltuğunda ise Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur.
2011 yılında yapılan "Yok Böyle Dans" yarışmasında ise Burcu Esmersoy sunucu olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yaptı.
2012 – Çocuklar Duymasın
2011 – Dedektif Memoli
2010 – Romantik Komedi