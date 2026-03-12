Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar açıklandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2025/356 Esas sayılı dosyada, gazeteciler Ayşe Nazlı Ilıcak ve Ahmet Hüsrev Altan hakkındaki karar açıklandı. Yargıtay'ın bozma ilamları doğrultusunda yeniden yapılan yargılamada, her iki isim de "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan mahkum edildi.

YARGITAY BOZMUŞTU

Daha önce verilen kararların Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden açılan dosyada, mahkeme heyeti bozma gerekçelerini dikkate alarak yargılamayı tamamladı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ışığında sanıkları "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Ilıcak'a, "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, Altan da aynı suç kapsamında 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.