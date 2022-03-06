Haberler Yaşam Haberleri NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir?
Giriş Tarihi: 6.3.2022 22:54 Son Güncelleme: 6.3.2022 22:55

NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir?

NBA All-Star Smaç yarışması’nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson’un boyu kaç santimetredir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 6 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 6 Mart (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir?sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir?

A- 175 (CEVAP)
B- 185
C- 205
D- 215

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NBA All-Star Smaç yarışması'nı 3 kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'un boyu kaç santimetredir?
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