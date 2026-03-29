Ne yaptın sen Umut

Konya'da kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybedip ağaca ve duvara çarpan 11 yaşındaki Bülent Umut Kesgin hayatını kaybetti. Kaza önceki gün akşam saatlerinde Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikleti ile mahalle içerisinde gezen Bülent Umut Kesgin, iddiaya göre motosikletteki teknik arıza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce bir ağaca ardından da duvara çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent Umut, aynı mahallede toprağa verildi. Umut'un kendisine ait olmayan bir motoru kullandığı öğrenildi.