Haberler Yaşam Haberleri "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 23:28 Son Güncelleme: 23.10.2022 23:28

"Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 23 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam diyen kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (23 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (23 EKİM 2022)

ATV ile 23 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?

A- Robert Downey Jr.
B- Quentin Tarantino
C- Scarelett Johansson
D- Nuri Bilge Ceylan (CEVAP)

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"Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?
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