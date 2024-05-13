Nebe Suresi 33. Ayet Okunuşu - Nebe Suresi’nin 33. Ayeti Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Nebe Suresi, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde vurgulanan Allah'a ve ahiret gününe iman ilkelerini pekiştirmektedir. Bunlardan birincisine dolaylı şekilde temas edilirken ikincisi etkileyici bir üslupla zihni ve gönlü gerçeklere açık olanlara anlatılmaktadır. Nebe Suresi 33. ayet okunuşu ise Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde olduğu gibi okurken dikkat edilmesi gereken ayetlerdendir. Nebe Suresi 33. ayet Türkçe anlamı ve meali içinde çok fazla anlam barındırmasıyla bilinir.

Nebe Suresi 33. Ayet Arapça Yazılışı

Nebe Suresi 33. Ayet Okunuşu

Ve kevâ'ibe etrâbâ

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Nebe Suresi 33. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

"Gencecik yaşıt kızlar"

33. ayeti anlamak için 31-34. ayetlerin mealini tamamıyla incelemek gerekir;

"Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır."

Bazı alimlere göre Nebe Suresi'nde geçen meyveler sadece literal bir anlam taşımaz, aynı zamanda manevi nimetleri de temsil eder. Buna göre, cennet ehli için ilim, hikmet, marifet gibi manevi nimetler de hazırlanmıştır. Cennet ehli, bu nimetler sayesinde Allah'ı ve kâinatı daha iyi anlayacak ve sonsuz bir huzura ve mutluluğa erişecektir.